Doumbouya, les menaces contre les Turcs et l'ultimatum pour le retour d'Alpha Condé

Le Colonel Mamadi Doumbouya veut mettre fin à l’exil de Alpha Condé en Turquie. Pour y parvenir, il ne lésine pas sur les moyens. Ainsi, informe Jeune Afrique, le 7 septembre, aux environs de 20 heures, “un groupe de militaires guinéens a fait irruption au port autonome de Conakry, afin de mettre sous pression le conglomérat turc Albayrak”. Il donne aux dirigeants cette entreprise 72 heures pour organiser le retour en Guinée d’Alpha Condé. Sous peine de devoir cesser leurs activités.



L’entreprise Albayrak avait participé aux préparatifs de l’évacuation de l’ancien président guinéen à Istanbul, le 21 mai dernier, précise Jeune Afrique. Il lui avait mis à disposition l’avion qui l’a transporté, mais aussi la villa dans laquelle il réside.



Dans ce dossier très sensible pour la relation entre la Guinée et la Turquie, le dernier mot revient au Président turc, Recep Tayyip Erdogan.



Un retour contre son gré d’Alpha Condé est donc impossible sans l’accord du président turc. Et, dans “l’entourage de l’ancien homme fort de Conakry, on se dit confiant sur le fait qu’Erdogan ne franchira pas ce pas”, révèle JA.