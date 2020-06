Duel Bozizé-Touadéra en Centrafrique : à Bossangoa, la mère des batailles politiques

François Bozizé et Faustin-Archange Touadéra.

Fief historique de François Bozizé, la région de l’Ouham est devenue une terre de conquête pour Faustin Archange Touadera qui compte bien être reconduit pour un second mandat lors de la présidentielle de décembre 2020.





Les couleurs ont passé, mais le sourire conquérant de François Bozizé est toujours là. L’ancien président centrafricain, revêtu d’une chemise orange aux couleurs de son parti, brandit fièrement le poing droit. Marcel Nganamokoisset a beau affirmer qu’il n’a « plus confiance en Bozizé », il n’en a pas moins conservé l’ancienne affiche électorale en bonne place dans le salon de sa petite maison au centre de Bossangoa. « C’était lors de la campagne pour la présidentielle de 2011, et c’est Bozizé lui-même qui m’a remis ce tableau. À cette époque-là, on était fiers d’avoir quelqu’un de chez nous comme président de la République », se souvient l’agriculteur.





Depuis, la guerre civile est passée, et Marcel Nganamokoisset a vu sa maison être complètement rasée pendant la bataille de Bossangoa, qui a opposé les milices anti-Balaka aux hommes de la Séléka, en 2013. « La Séléka était venue nous massacrer parce qu’on est de la même région que Bozizé, alors que dans les faits, il n’a quasiment rien fait pour notre région », lâche Marcel Nganamokoisset.





Un fief convoité