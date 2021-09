Élections locales et législatives au Maroc: affluence modeste dans les bureaux de vote

Election au Maroc

Les Marocains sont appelés aux urnes aujourd'hui, pour des élections législatives, régionales et communales. En jeu : la composition de la Chambre des représentants, ainsi que des futurs conseils municipaux et régionaux. Du parti majoritaire au Parlement sera issu le chef du gouvernement. Un gouvernement marocain dirigé depuis une décennie par les islamistes modérés du PJD.

Dans la capitale marocaine, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h ce mercredi matin. Près de 18 millions de Marocaines et de Marocains sont appelés à voter. Les bureaux restent ouverts jusqu’à 19 heures et les résultats seront annoncés dans la nuit.





Dans les différents bureaux visités, l’affluence est modeste. Pas de files d’attente, mais un flux régulier de Marocains venus voter, parfois très pressés parce que nous sommes au milieu de la semaine et que les gens travaillent.





La participation, grande interrogation de l'élection

La participation, c’est la grande inconnue depuis le début de la campagne pour ces élections. Les analystes parlent d’un désintérêt de la majorité des Marocains pour la chose politique.