Elie Kamano : « Alpha Condé face à moi, je le bats dans les urnes »

Elie Kamano, Ancien Reggaeman

Ancien reggaeman reconverti dans la politique, Elie Kamano rêve grand. Candidat déclaré à la présidentielle du 18 octobre prochain, il se fixe pour objectif de battre le président Alpha Condé dans les urnes.





Le leader du Parti guinéen pour la solidarité, la démocratie et le développement (PGSD) met l’échec de la lutte contre le 3ème mandat du Chef de l'état au compte d’un manque de stratégie efficace.





Pour à la question de savoir s’il peut aujourd’hui battre le président Alpha Condé dans les urnes, la réponse de Elie Kamano est sans équivoque. « Pour moi, il y a deux formes par lesquelles on peut lutter. Lorsque le peuple épuise la première forme, il doit essayer la deuxième. La première forme peut passer par des manifestations. Mais la deuxième forme, ce sont les urnes. Les moyens que j’ai pour battre Alpha Condé sont simples. Alpha Condé face à moi, je le bats dans les urnes. Il n’y a rien à dire là-dessus. Pourquoi je vais le battre ? Parce que moi, je n’ai pas d’argent à donner aux Guinéens pour qu’ils viennent voter pour moi. Moi, je connais les Guinéens », a indiqué le leader du parti PGSD.