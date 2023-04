Elle « prend tous les jours de l’argent chez nous » : un ministre guinéen tacle la Cedeao

Le ministre guinéen des Affaires étrangères Dr Morissanda Kouyaté a reçu hier mardi 11 avril une délégation d’experts de la Cedeao. Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie guinéenne a fait remarquer que la Cedeao continuait de « prendre de l’argent » à la Guinée, malgré les sanctions dont elle fait l’objet.





« Il faut que ce soit bien clair, ces experts de la CEDEAO ne sont pas venus pour le chronogramme ni les questions politiques. Ils sont venus pour ce qu’on appelle le prélèvement communautaire. C’est-à-dire que chaque marchandise qui rentre en Guinée, il y a un pourcentage pour la Cedeao dans le coût de son dédouanement. Donc chaque prélèvement guinéen, il y a un prélèvement de la CEDEAO…Pendant que nous sommes suspendus politiquement, nous payons de l’argent », a critiqué Morissanda Kouyaté selon les propos rapportés par Mosaiqueguinee et Visionguinée.





« Le chef de l'Etat a pris ses responsabilités »





Pour le chef de la diplomatie guinéenne, son pays pouvait refuser de payer la facture de ces prélèvements communautaires. « Quand on dit souvent qu’on est suspendu, on aurait aussi pu dire que si nous sommes politiquement suspendus, on reste financièrement suspendu aussi mais non. Le chef de l’Etat a pris ses responsabilités en disant que cette communauté, nous l’avons créée ensemble. Nous continuerons à travailler avec les techniciens pour renforcer la communauté parce que la transition, c’est une parenthèse…Tous les techniciens se mettront à leur disposition pour essayer de renforcer ce prélèvement communautaire » a déclaré Morissanda Kouyaté.





En clair, la Guinée est prête à « renforcer la communauté » mais tient à souligner que la Cedeao lui « prend tous les jours de l’argent ». «Il faut le savoir et nous n’avons pas refusé » a conclu le ministre guinéen des Affaires étrangères.