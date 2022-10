Embalo, Poutine et le bisou à Macron

Président Bissau Guinée, Umaro Embalo

Le 25 octobre, Umaro Embalo a été reçu au Kremlin début d’après-midi, pour un long entretien entrecoupé d’un déjeuner, le tout en tête-à-tête dans le bureau du président. Le chef d’État bissau-guinéen, qui est par ailleurs Président en exercice de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), n’est pas peu fier de ce moment passé avec l’homme fort russe. Et il en a dévoilé les coulisses dans un entretien accordé à Jeune Afrique.





Pendant trois heures, les deux hommes ont échangé, la traduction simultanée de leur propos étant transmise par oreillettes, détaille-t-il.





À l’en croire, la France fut au cœur de leurs échanges.





Embalo a été, d’ailleurs, surpris par le soin mis par Vladimir Poutine à ménager la France. Lui qui n’a pas caché à son interlocuteur son amitié pour Emmanuel Macron voit ainsi comme un signe positif le fait que Poutine ait personnellement insisté pour qu’il s’exprime en français, alors qu’il ne manque pas de traducteurs entre le portugais et le russe au Kremlin.





Surtout, raconte Embalo, Vladimir Poutine a répété qu’il éprouvait « du respect » pour son homologue français. Mieux : « Lorsque nous nous sommes séparés et qu’il m’a donné l’accolade, ses derniers mots, prononcés en anglais, ont été les suivants : ‘My best regards and my big hugs to our common friend president Macron’. (‘Mes meilleures salutations et mes chaleureuses accolades à notre ami commun le président Macron’). » Un message, révèle JA, qu’Umaro Sissoco Embaló s’est empressé de transmettre par téléphone à l’hôte de l’Élysée.