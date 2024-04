Émigration irrégulière : Plus de 50 migrants morts noyés





Une pirogue de migrants, qui a passé une semaine dans l'Atlantique, a été secourue par les autorités espagnoles, à plus de 100 km d'El Hierro. Elle avait à son bord au moins 60 personnes et plus de 50 passagers se sont noyés. Seules neuf personnes ont pu être sauvées, selon le média EFE.





La même source informe que les neuf rescapés qui ont réussi à faire demi-tour sont évacués par hélicoptère.