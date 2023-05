En pleine guerre contre le terrorisme : Le Burkina rouvre son ambassade en Iran

Le Burkina Faso a annoncé hier mercredi 17 mai la réouverture de son ambassade en Iran. C’est à la faveur du Conseil des ministres qui se déroulait sous l’égide du capitaine Ibrahim Traoré.







Renforcer la «coopération bilatérale dans divers domaines stratégiques»





D’après le communiqué final de la réunion gouvernementale, la «réouverture de l’ambassade du Burkina Faso à Téhéran, en République islamique d’Iran, contribuera au renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines stratégiques entre les deux pays».





Inutile de rappeler que le Pays des hommes intègres est en guerre contre le terrorisme depuis plusieurs années. Ouagadougou est à la recherche de partenaires pouvant l’aider à mener à bien sa lutte contre les groupes djihadistes.





«Ils sont nombreux, ces pays qui ont refusé de nous vendre des équipements»





Plusieurs pays, notamment occidentaux, ont refusé de lui vendre des équipements militaires. Le président Ibrahim Traoré a d’ailleurs dénoncé cet état de choses le 4 mai dernier, dans une interview accordée à la télévision d’Etat RTB.





«Ils sont nombreux ces pays qui ont refusé de nous vendre des équipements. D’autres nous ont dit qu’ils ne nous vendent pas ce qui est létal, ça veut dire les armes. Donc, peut-être que c’est avec les cailloux qu’on va combattre l’ennemi. Je ne sais pas. On s’est tourné vers d’autres pays pour acheter…», déclarait le n°1 burkinabé.





Des drones «durables et peu coûteux»