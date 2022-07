En visite au Bénin : Emmanuel Macron critique encore Moscou durant sa tournée africaine

Macron en tournée au Benin

En tournée en Afrique du 25 au 28 juillet, le président français a accusé la Russie d’être "l’une des dernières puissances impériales coloniales", durant son séjour au Bénin.





Selon le journal "Le Monde", Emmanuel Macron a cherché à mettre en garde les pays africains contre le "nouveau type de guerre mondiale hybride" que mène Moscou, qui "a décidé que l’information, l’énergie et l’alimentation étaient des instruments militaires mis au service" de la guerre en Ukraine.





Durant sa visite, la justice béninoise a ordonné la remise en liberté de 30 opposants arrêtés pendant la Présidentielle d’avril 2021 ; un scrutin qui avait été émaillé de violences. Patrice Talon a déclaré qu’"il n’y a aucun détenu politique au Bénin", mais que des gens "sont détenus pour avoir agi, pour avoir commis des délits, des crimes dans le champ politique, c’est vrai".