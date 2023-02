En visite au Burkina, Talon a eu un tête-à-tête avec le capitaine Traoré

Talon a eu un tête-à-tête avec le capitaine Traoré

Le président béninois Patrice Talon s’est rendu au Burkina Faso dans l’après-midi d’hier jeudi 16 février 2023. Le locataire du palais de la Marina a eu un tête-à-tête avec son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré.





Les discussions ont ensuite été ouvertes à leurs collaborateurs respectifs pour une séance de travail. Les questions de coopération ont été abordées. En raison de la présence d’officiers des Forces armées dans les deux délégations, nul doute que la sécurité transfrontalière a aussi été au menu des échanges.





Première visite d’un président démocratiquement élu





En effet, le Bénin subit des attaques djihadistes au niveau de ses frontières nord, notamment celles qu’il partage avec le Burkina Faso depuis fin 2021. C’est la première fois qu’un chef d’Etat démocratiquement élu se rend au Burkina Faso, pays dirigé par un putschiste. Patrice Talon n’a peut-être pas eu le choix, puisque la question sécuritaire lui imposait de prendre rapidement langue avec son homologue burkinabé.





Rappelons que le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin ont signé un mémorandum d’entente sur l’assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme.





Unis contre le terrorisme