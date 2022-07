Enlèvement d'un jeune albinos : Salif Keita charge la justice malienne !

Malgré sa célébrité planétaire, la star malienne de la musique, Salif Keïta, n’oublie pas de dénoncer le sort tragique des albinos sur le continent africain. Un combat qui lui tient à cœur depuis plusieurs décennies.





Après l'enlèvement d'un jeune albinos par trois hommes, sans oublier les kidnappings et les meurtres commis sur des albinos, le chanteur hausse encore le ton pour que les autorités maliennes règlent ce problème dans les plus brefs délais.





"Le mois dernier, après avoir enlevé un enfant albinos d'un an et demi à Bamako, trois hommes qui voulaient l'emmener dans un village dans la région de Ségou se sont arrêtés à Zantiguila pour demander le chemin. Les riverains, trouvant bizarre de voir un enfant de cet âge avec trois hommes circulant à moto, ne les ont pas laissés repartir et ont alerté la gendarmerie qui les a arrêtés et conduits à la brigade de Fana. Les parents de l'enfant ont vite été identifiés et l'enfant est de retour dans sa famille. Il ressort de leur témoignage que l'un des hommes tient une boutique dans le voisinage et a l'habitude de prendre l'enfant qu'il disait beaucoup apprécier", a déclaré le chanteur dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.





Il exige, par ailleurs, que la justice malienne prenne ses responsabilités en appliquant des sanctions sur ces malfaiteurs.





"Le début du procès des trois prévenus est prévu pour demain mardi 5 juillet. Ce procès est une occasion inespérée de démanteler un réseau de criminels rituels, car ces hommes avaient clairement l'intention de remettre cet enfant à des individus qui lui auraient fait subir un sort que nous imaginions. Nous appelons encore une fois à l'application de la loi. Nous exigeons la justice", a-t-il clamé.