Enseignement de l'informatique : L’Égypte et l’Afrique du Sud, leaders en Afrique

Classement des universités africaines en matière d’enseignement des sciences informatiques





Rang Afrique Universités Pays





1 Université du Caire Egypte





2 Université d’Ain Shams Egypte





3 Université du Cap Afrique du Sud





4 Université d’Alexandrie Egypte





5 Université américaine du Caire Egypte





6 Université de Pretoria Afrique du Sud





7 Université Helwan Egypte





8 Université Mansourah Egypte





En plus de poser un défi dans la qualité des programmes de formation, l’enseignement de l’informatique en Afrique est inégalement réparti sur le continent. Seuls 2 pays, à savoir : l’Egypte et l’Afrique du Sud possèdent de bons cursus dans la matière, d’après le QS Ranking 2021.Le classement thématique 2021 de Quacquarelli Symonds (QS) montre que des 9 universités africaines présentes dans le classement des meilleures universités dans le domaine de l’enseignement des sciences informatiques, 6 sont égyptiennes et 3 sud-africaines.L'université la plus performante du continent dans le domaine des sciences informatiques et systèmes d’information est l’Université du Caire qui, au niveau mondial, se classe dans le top 200. Elle est suivie de l’Université d’Ain Shams en Egypte et l’Université du Cap en Afrique du Sud, toutes deux classées entre la 301e et la 350e place.Les autres établissements du classement sont respectivement : l’Université d’Alexandrie en Egypte, l’Université américaine du Caire en Egypte, l’Université de Pretoria en Afrique du Sud, l’Université Helwan en Egypte, l’Université Mansourah en Egypte et l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud.Ce classement permet de constater que les universités africaines accusent un retard dans l’enseignement de l’informatique. Et même que les quelques institutions qui se démarquent dans ce domaine sont inégalement réparties sur le continent.De manière générale, sur les 51 thématiques qui ont fait l’objet de classement, 22 universités de 6 pays du continent (Egypte, Afrique du Sud, Ouganda, le Kenya, le Ghana et le Maroc) ont été citées sur un total de 5500 universités.Les universités africaines obtiennent de meilleurs résultats dans les domaines des sciences sociales, des arts et des sciences humaines. L’Université du Cap (UCT) par exemple se classe parmi les 100 meilleurs programmes pour six matières (archéologie, anthropologie, architecture, géographie, médecine et science du développement). Ainsi, sans nier l’importance des sciences humaines et sociales, le monde actuel de plus en plus digital impose d’avoir des compétences digitales pour mieux planifier le développement.Les classements de QS fournissent des analyses comparatives sur les performances de 14 435 programmes de formation universitaire individuels suivis par des étudiants de 1452 universités qui se trouvent dans 86 sites dans le monde. Ils se concentrent sur 51 disciplines académiques et cinq grands domaines de faculté à savoir : arts et sciences humaines, ingénierie et technologie, sciences de la vie et médecine, sciences naturelles, et sciences sociales et gestion.Vanessa Ngono Atangana9 Université Stellenbosch Afrique du Sud