Épée "Takuba" offerte à Lavrov: le Mali tente-t-il de provoquer la France ?

Le mardi 07 février dernier, le Mali recevait un hôte de marque : Sergueï Lavrov. Le ministre russe des affaires étrangères a été accueilli en grande pompe à Bamako. Un signe du rapprochement entre le pays sahélien et Moscou. Abdoulaye Diop le ministre malien des affaires étrangères et son homologue russe ont salué la bonne santé des relations entre les deux pays, non sans lancer des piques à l’Occident. Sergueï Lavrov s’est notamment moqué des pays du Nord qui critiquent l’alliance russo-malienne. Pour le diplomate russe ces critiques « reflètent (leurs) approches néocoloniales » .





Takuba est le nom d’une force opérationnelle de l’Ue conduite par la France





Son homologue Abdoulaye Diop a quant à lui poser un acte qui s'apparente à une provocation vis-à-vis de la France. En effet, le chef de la diplomatie malienne a offert à son hôte, une épée baptisée « Takuba ». Inutile de rappeler que Takuba est une force opérationnelle de l’Union européenne mise en place à l’initiative de la France notamment.