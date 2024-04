Éradication du paludisme en Afrique : Le Cours mondial confié aux professeurs Daouda Ndiaye et Evelyn Ansah

Avec la confirmation de la nomination du professeur Evelyn Ansah du Ghana et du professeur Daouda Ndiaye du Sénégal comme codirecteurs du Cours mondial sur le leadership et l’éradication du paludisme, l’Afrique semble maintenant avoir pris les rênes de sa destinée dans la lutte contre le paludisme.











En effet, ces deux sommités africaines ont eu la confiance des institutions internationales et la lourde responsabilité d’organiser et d’accompagner la formation des prochaines générations de leaders en Afrique et dans le monde qui agissent en tant qu’acteur, décideur, chercheur, spécialiste dans le domaine de la santé en général et du paludisme en particulier. Depuis 2012, ce cours était sous la responsabilité de l’université Harvard de Boston (USA), de l’université de Barcelone (Espagne) et de l’Institut tropical (Suisse).









C’est donc avec fierté et humilité, en terre africaine à Kigali, au Rwanda que ces deux chercheurs africains accueillent la confirmation de leur nomination comme codirecteur du Cours mondial sur le leadership et l’éradication du paludisme. Le professeur Daouda Ndiaye en profite pour remercier tous ceux qui se sont battus depuis des années pour que ce cours soit confié à l’Afrique. Remerciements appuyés à tous ses collaborateurs qui, sans relâche, ont travaillé à ses côtés depuis plusieurs années.