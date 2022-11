Esclavage : Aminata Touré exige des excuses et des réparations

Aminata Toure sur l'esclavage

Aminata Touré a pris part au Forum mondial de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies de Fès. L’ancienne Première ministre s’est notamment prononcé sur la traite des noirs qui continue de polluer les relations entre l’Occident et l’Afrique. “Il faut définitivement vider le contentieux de l’esclavage et de la colonisation”, a-t-elle invité lors de son allocution. La parlementaire sénégalaise appelle les anciens États esclavagistes à payer des réparations à l’Afrique. “Sinon c’est comme votre voisin qui vous doit beaucoup d’argent et fait semblant de ne pas s’en rappeler. Le débat sur les réparations dûes à l’Afrique n’est pas un débat d’extrémistes. L’Afrique a été dépouillée de ses ressources, d’une partie importante de son capital humain”, estime-t-elle. Nous vous proposons l’intégralité de son intervention.