Espace : L’Angola va lancer la construction de son 1er satellite d’observation de la Terre

Le président français Emmanuel Macron est arrivé en Angola, dans la soirée d'hier jeudi. Il a rencontré le président João Lourenço ce matin. Dans le cadre de cette visite du chef de l'Élysée, la société Airbus Defence and Space va signer, ce 3 mars 2023, un contrat avec le ministère angolais des Télécommunications pour la construction d’un satellite. Il s’agira du premier satellite angolais d’observation de la Terre déjà baptisé «ANGEO-1».











Selon un communiqué du ministère angolais des Télécommunications, la construction et la mise en service de cet engin permettront de prendre plus d’un millier d’images de haute résolution chaque jour. «Grâce à l’accès massif à (ces) images satellites, la haute technologie d’ANGEO-1 apportera une forte contribution au développement des infrastructures, à la cartographie des ressources naturelles, à la surveillance maritime, y compris la pêche, l’agriculture, le recensement de la population, pour n’en citer que quelques-uns», poursuit la note.





«Comme une puissance spatiale de premier plan»









L'Angola sera par ailleurs capable de mieux comprendre les origines et les impacts du changement climatique sur son économie, en recueillant des données sur la sécheresse, l’élévation du niveau de la mer, les ressources en eau et autres.





«Une fois opérationnel, ANGIO-1 deviendra le satellite le plus avancé et le plus performant de ce type dans la région, positionnant l’Angola comme une puissance spatiale de premier plan», assure le ministère angolais des Télécommunications. Il rappelle que la société choisie pour sa construction, en l'occurrence Airbus Defence and Space, a plus de 30 ans d’expérience dans la mise au point des systèmes spatiaux hautement fiables et performants.