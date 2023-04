Espace : Le Kenya va lancer son 1er satellite d’observation de la Terre conçu par des ingénieurs locaux

Le Kenya ambitionne de devenir une puissance spatiale de premier plan en Afrique de l’Est. Le pays se prépare à lancer son premier satellite d’observation de la Terre. Le Nation-1 ou "Taifa-1" (en swahili), devrait rejoindre l’espace la semaine prochaine, à bord de la fusée Space X Falcon 9 depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie. C’est ce que révèle le site d’informations Dailynews. Le lancement de satellite sera sans nul doute un événement historique pour ce pays de la Corne de l’Afrique.







Des données à utiliser dans l’agriculture





Selon un communiqué conjoint du ministère de la Défense et de l’Agence spatiale kényane, le Taifa-1 a été "entièrement conçu et développé" par des ingénieurs kényans, en collaboration avec un constructeur aérospatial bulgare. Le satellite a été conçu pour fournir des données sur la Terre. Elles seront utilisées par le pays dans plusieurs domaines comme l'agriculture, la sécurité alimentaire et la gestion de l’environnement.





Un nano-satellite expérimental lancé en 2018





Inutile de rappeler que le pays souffre d’une sécheresse sévère depuis plusieurs mois. Une délégation kényane devrait se rendre aux Etats-Unis pour assister au lancement de ce satellite. Une étape importante pour l’innovation scientifique au Kenya. Le pays avait déjà lancé un nano-satellite expérimental en 2018, depuis la Station spatiale internationale.