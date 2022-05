Espace UEMOA : La libre circulation des personnes et des biens, encore un défi à relever

La Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (CCR-UEMOA), dans le cadre de sa mission, adopte chaque année un plan d'action dont les activités sont mises en œuvre par les services administratifs, sous la supervision du bureau qui est chargé de l'administration et de l'institution. En ce sens, la deuxième réunion du bureau s’est tenue aujourd’hui dans un hôtel de la place.



"La Chambre consulaire régionale est le lieu privilégié de dialogue entre l'UEMOA et les principaux opérateurs économiques. Elle est organe consultatif, créé par le Traité de l'Union, et est chargée de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA", déclare Daouda Coulibaly, le président de ladite chambre.



A l’en croire, la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tient des réunions tournantes dans les différents pays membres de l’UEMOA, afin que chacun puisse sentir cette union, cette intégration entre les hommes d’affaires de la communauté du secteur privé au sein de l’UEMOA. Pour qu’ils participent à la réflexion sur le processus d'intégration et la mise en œuvre des réformes arrêtées par les organes compétents de l’Union, la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans l'Union, l'appui technique aux chambres consulaires nationales et à leurs autres membres.



Prenant part à la rencontre, Moussa Souané, Président de la Chambre de commerce de Sédhiou, Secrétaire de l’Union des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal, affirme que c’est une réunion très importante pour le secteur privé parce qu’elle permet, d’abord, de réunir les secteurs privés, les communautaires, de trouver les gouvernants, les présidents, les ministres et autres et ainsi discuter sur la situation du secteur privé dans l’espace UEMOA.



Elle réunit également les différents membres du bureau, du secteur privé et surtout les membres les plus en vue dans leurs pays d’origine. Elle permet d’échanger avec les correspondants sur les questions communes, et ainsi voir ensemble comment aider à construire un partenariat intercommunautaire au sens de l’UEMOA.



Néanmoins, des zones d’ombre subsistent, d’après le représentant de Serigne Mboup. «Nous avons des défis comme la libre circulation des biens et des personnes qui reste encore une revendication que les secteurs privés veulent que ça soit une réalité. C’est pourquoi à chaque réunion avec les pays concernés, nous faisons tout pour rencontrer les autorités du pays pour leur parler de cette situation».



Pour rappel, à son initiative et à celle de la Commission, la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA donne des avis sur toute question relative à la réalisation des objectifs de l'Union, relative aux législations commerciales, fiscales, douanières et sociales ; les négociations commerciales auxquelles participent l’Union, la création et le fonctionnement de bourses de valeur ou de commerce, d'observatoires économiques, la politique économique et monétaire.