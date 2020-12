Espagne : Au moins quatre Sénégalais tués dans un incendie à Badalona (HSF)

Trois corps sans vie : c’est le premier bilan provisoire de l'incendie qui s'est déclaré dans un entrepôt où vivaient des migrants, à Badalona, en Espagne.Au-delà des trois morts décomptés, au moins 19 blessés dont trois dans un état critique sont dénombrés, selon les médias espagnols repris par nos confrères d'Igfm.En effet, après avoir pris feu, le complexe industriel s'est partiellement effondré. Ce qui est à l'origine du décompte macabre des victimes. Parmi ces dernières, il y avait des africains notamment des Sénégalais même si rien n'est encore officiel.Joint au téléphone par Tfm, le secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moise Sarr, se veut prudent. «On nous signale qu’il y a des Sénégalais qui pourraient être concernés. Pour le moment j'utilise le conditionnel, parce que nous sommes en train de faire les recoupements. Les instructions qui ont été données, c’est non seulement de suivre mais de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour porter assistance», annonce-t-il.Matiga Thiam, un des rescapés, a déclaré à Associated Press qu'environ 150 Sénégalais, Ghanéens et Gambiens vivaient dans le complexe abandonné puisqu’il leur était difficile de louer un logement décent, n’ayant pas de papiers.Selon des informations recueillies par Seneweb auprès de Horizon sans frontière (HSF), au moins 4 ressortissants sénégalais auraient perdu la vie dans cet incendie. Environ 200 immigrés vivaient dans cet immeuble dans des conditions très précaires, révèle l’organisation de défense des migrants. « Les déclarations racistes du Maire de la ville Xavier Garcia Albiol, devraient pousser l’Etat du Sénégal à s’autosaisir via le procureur pour déterminer les circonstances de ce drame », écrit HSF.