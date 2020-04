État de santé de Paul Biya : le Cameroun entre rumeurs et théories du complot

Mis à jour le 21 avril 2020 à 13h27 Photo de la rencontre entre Paul Biya etChristophe Guilhou, l'ambassadeur de France à Yaoundé, diffusée le 16 avril 2020 par la présidence camerounaise.

L’audience accordée par Paul Biya à l’ambassadeur de France au Cameroun, jeudi, continue de cristalliser l’attention des opposants au régime de Yaoundé, qui mettent en doute son authenticité. Entre rumeurs et théories du complot, le pays vit au rythme d’un scénario de politique-fiction sur fond de crise sanitaire.La rencontre entre Paul Biya et Christophe Guilhou, ambassadeur de France au Cameroun, était censée répondre aux interrogations sur l’état de santé du président camerounais et faire taire les rumeurs, certaines affirmant même la mort de Paul Biya. Mais la réapparition sur les écrans du locataire du palais d’Étoudi, qui n’était plus apparu en public depuis le 11 mars, alors que le Cameroun ne comptait encore que deux cas de Covid-19, est loin d’avoir rassuré les sceptiques.