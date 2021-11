Éthiopie: le gouvernement recrute de nouveaux soldats

l'Ethiopie recrute des soldats pour la guerre de Tigre

Alors que la coalition rebelle approche d'Addis-Abeba, le gouvernement recrute de nouveaux soldats. Ce mercredi, dans la banlieue de la capitale, environ 1 200 jeunes s’engageaient dans les forces de défense.

Dans le quartier de Kolfe, ils sont 18 000 comme Tewodros Tefera à s’être organisés en milices d’autodéfense. « La vie n’a pas de sens sans un pays stable autour de soi. Si je meurs sur le champ de bataille, cela permettra à ma famille et aux générations futures de vivre en liberté », raconte-t-il.





Mais pour l’instant, Tewodros ne part pas au front, il reste à l’arrière. Il pourrait cependant répondre à l’appel du Premier ministre Abiy Ahmed, qui annonçait vouloir diriger lui-même les opérations depuis le champ de bataille. « On connait déjà les exemples de Tewodros, Ménélik et Haile Selassie. C’est pareil pour Abiy Ahmed. On sait que quand votre leader est sur la ligne de front avec vous, vous ne reculez pas ».





Sur l’esplanade de Kolfe, les politiciens enchainent les discours, la population locale est venue soutenir les jeunes qui partent au front. Manaye Lemesgen, lui, a 31 ans et part pour le front jeudi. « Aucun membre de ma famille ne sait que je pars pour servir l’armée. Mais moi je veux vraiment sacrifier ma vie pour la survie de l’Éthiopie. Je suis très heureux de pouvoir me sacrifier », témoigne-t-il.