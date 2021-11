Éthiopie : Le prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, au front contre les rebelles

Le Premier Ministre Éthiopien Abiy Ahmed dirige depuis mardi une « une contre-offensive » des forces gouvernementales, informe Rfi. Selon la radio française, les rebelles seraient en train de menacer la capitale Addis Abeba.



Le prix Nobel de la paix 2019 ne gère plus, à cet effet, les affaires courantes. C’est le vice-Premier ministre Demeke Mekonnen qui en a la charge.