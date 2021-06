Éthiopie: les forces tigréennes de retour à Mekele et en mesure de contrôler d’autres villes

Les forces Tigréennes en Ethiopie

Retournement de situation spectaculaire au Tigré, dans le nord de l’Éthiopie. La région en guerre depuis novembre a été le théâtre, ce lundi 28 juin 2021, d’une vaste offensive des rebelles tigréens, qui ont mis la main sur la capitale provinciale Mekele. Un camouflet important pour l’armée éthiopienne et le gouvernement d’Abiy Ahmed. Les forces tigréennes (TDF) semblent être en mesure de contrôler d’autres villes.





La capitale régionale est désormais sous contrôle des TDF. L’approche des rebelles avait créé un vent de panique à Mekele. L’administration intérimaire avait quitté les lieux juste avant, tout comme les troupes fédérales qui, selon des témoins, ont commis des vols, notamment de matériel des organisations humanitaires.





Pour le reste, les informations restent parcellaires, car les communications sont coupées avec le Tigré. Néanmoins, plusieurs sources parlent d’une poussée rebelle vers le Sud, avec une reprise des localités de Mehoni et Maychew, sur la route qui mène à Alamata, une zone conquise dès le début de la guerre par les milices amharas de la région voisine puisque c’est un territoire contesté par les deux côtés. Divers interlocuteurs décrivent également une avancée des TDF au nord de Mekele, avec notamment une reprise de la ville de Shire, confirmée par une source diplomatique, où des milliers d’habitants chassés de l’ouest du Tigré s’entassent dans les camps de déplacés.





Le porte-parole des forces tigréennes, Getachew Reda, a déclaré à l’agence Reuters qu'elles poursuivront l’armée éthiopienne en retraite, quitte à entrer sur le territoire de la province de l’Amhara ou du pays voisin, l’Érythrée, « si nécessaire ».





Opération express