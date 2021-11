Ethiopie : Les Usa demandent le départ du personnel non essentiel de leur ambassade

Les Usa demandent le départ de leur personnel non essentiel en Ethiopie

La situation devient critique en Ethiopie avec l’avancée des rebelles du Tigré dans la capitale Addis Abeba. Les Etats-Unis ont demandé le départ du personnel non essentiel de leur ambassade en Ethiopie, dans une note datée du 5 novembre 2021. Washington a ordonné ce samedi 6 novembre le départ du personnel non essentiel de l'ambassade américaine en Éthiopie ainsi que de leurs proches.





« Le 5 novembre, le département d'État a ordonné le départ d'Éthiopie du personnel non essentiel du gouvernement américain et de leurs proches en raison du conflit armé, de troubles civils et de possibles pénuries », explique la diplomatie américaine. Le Pm Abiy Ahmed, récemment réélu, avait fait appel, il y a trois jours sur sa page Facebook et Twitter, aux citoyens de prendre les armes et faire face aux rebelles du Tigré.