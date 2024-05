Exercice « African Lion 2024» : Plus de 900 militaires américains, hollandais et sénégalais attendus à Dodji

L’exercice « African Lion 2024», organisé par le Commandement des États-Unis d'Amérique pour l’Afrique (US Africa Command), est ouvert, hier lundi, et ce jusqu’au 30 mai au centre d'entraînement tactique Colonel Thierno Ndiaye de Dodji, dans le département de Linguère.















Dans un communiqué de presse, le colonel Moussa Koulibaly, directeur de l’Information et des relations publiques des armées (Dirpa), a indiqué qu’«il s’agit également d’améliorer l’interopérabilité des forces armées des pays partenaires. Plus de 900 militaires des États-Unis, des Pays-Bas et du Sénégal prennent part à ces manœuvres à Dodji. D’autres pays ainsi que des organisations régionales seront représentés en qualité d’observateurs ».









Il a, en outre, rappelé que l'"African Lion 2024" est un exercice interarmées et multinational qui a pour objectif de « renforcer les capacités communes de défense des armées pour contrer les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes». Et la présente édition se tient simultanément au Sénégal, au Ghana, au Maroc et en Tunisie, selon le colonel Koulibaly.