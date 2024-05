Exportation du pétrole nigérien : Un premier navire quitte les côtes béninoises avec 1.000 000 de barils

Les premiers barils de pétrole nigérien ont quitté les côtes béninoises hier dimanche 19 mai. C’est une conséquence de la levée provisoire de l’interdiction d’embarquement de l’or noir nigérien via le pipeline de Sèmè.





Selon le site béninois Le Matinal qui rapporte l’information, le navire a chargé 1.000 000 de barils de pétrole nigérien. L’opération s’est déroulée pendant 72 heures. C’est-à-dire, du vendredi à 18 heures au dimanche à 1h du matin.





Le Bénin devient de facto, pays exportateur de pétrole









Elle a été assurée par l’équipe maritime de la West African Oil Pipeline Company (Wapco). Par ce premier chargement de pétrole brut, le Bénin devient de facto, un pays exportateur d’or noir.





On espère que le Niger et son voisin trouveront un modus vivendi pour que les opérations se poursuivent sur la plateforme de Sèmè. Inutile de rappeler que des tensions sont nées entre Cotonou et Niamey autour de l’exportation du pétrole nigérien via le Bénin.





La logique de Patrice Talon





Le président béninois Patrice Talon avait dans un premier temps, interdit l’accès des bateaux aux eaux territoriales béninoises pour charger l'or noir nigérien. Il estimait que le Niger ne pouvait pas interdire les échanges avec le Bénin en fermant ses frontières et espérer que des bateaux viennent accoster dans les eaux béninoises.





Tout doit être fait de manière formelle, expliquait le locataire du Palais de la Marina.





De son côté, Niamey a accusé Cotonou de violer les accords signés dans le cadre du projet pipeline. La douane nigérienne a tout de même « adressé une lettre à la douane béninoise pour la participation d’une délégation de cadres nigériens, ensemble avec les cadres béninois », pour les « opérations de chargement (du brut nigérien) tel que prévu par les accords ».