Extrémisme violent, terrorisme en Afrique : « Il nous faut une armée panafricaine … » (envoyée spéciale de l’UA)

Une envoyée spéciale de l'Ua préconise une armée Panafricaine

La création d’une « armée panafricaine », c’est ce que préconise Mme Bineta Diop, l’envoyée spéciale de la commission de l’Union Africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, afin de faire face à l’extrémisme violent et au terrorisme dans le sahel et les autres zones de conflits en Afrique.





L’Union Africaine demande une armée panafricaine, pour lutter contre le terrorisme, a indiqué Mme Diop, qui estime que “nous devons avoir même la possibilité d’envoyer nos armées au Bangladesh ou ailleurs dans le cadre des missions de maintien de la paix dans le monde”. “Nous devons fédérer nos forces et mettre ensemble nos synergies pour créer cette armée. Nous avons cette force, il faudrait la mettre en œuvre’’, soutient-elle, interpellée sur la question de la paix et de la sécurité en Afrique.