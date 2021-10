Factures impayées des voyages d’Alpha Condé : Ebomaf menace d’assigner la Guinée en justice

Bonkoungou Mahamadou porte plainte contre l'Etat Guinéen

Le Président Directeur Général du groupe Entreprise Bonkoungou Mahamadou et Fils (Ebomaf) a animé un point de presse ce samedi 2 octobre à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Devant des journalistes venus de plusieurs pays dont la Guinée, le Bénin, le Togo, le magnat du Faso, Bonkoungou Mahamadou a menacé de poursuivre l’État guinéen devant la justice pour, accuse-t-il, ‘’non-respect des engagements’’ auxquels il a souscrit.





En effet, selon Guineenews, le patron du groupe Ebomaf a révélé que l’État guinéen lui reste redevable de plus de 20 millions d’euros : « l’État guinéen, à travers la Présidence de la République, a utilisé mon aéronef de la compagnie des transports aériens de Liza Transports à hauteur d’environ 20 millions d’euros. Il s’agit des déplacements présidentiels. C’est vérifiable et je défie quiconque qui a une preuve de règlement de mes factures. Je poursuis l’État guinéen pour non non-respect des engagements auxquels il a souscrit. Je confirme et j’insiste qu’à la Présidence guinéenne, nous avons des factures à hauteur d’une vingtaine millions d’euros appartenant à société Liza Transport International (LTI).»