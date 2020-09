Fadji Maina : première scientifique nigérienne à travailler pour la Nasa

Fadji Maina a rejoint la la Nasa à la fin du mois dernier

Elle a déclaré à l'émission Focus on Africa de la BBC qu'elle utilisera son nouveau travail pour contribuer au développement de son pays et à celui du continent."Je leur dirai de continuer à avancer parce que tout le monde penserait que les Nigériens, ou une jeune femme du Niger, ne seraient pas capables de le faire. Mais croyez simplement en vous et trouvez un environnement qui vous soutiendra", a-t-elle déclaré.Mme Maina a déclaré qu'elle était la seule Africaine à la Nasa :"On s'y habitue aussi, je pense que nous avons besoin de plus de personnes venant de différents milieux pour pouvoir résoudre les problèmes sur lesquels nous travaillons - parce que des personnes différentes auront des perspectives différentes".