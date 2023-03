Fédération entre le Mali et le Burkina : le Premier ministre burkinabé explique pourquoi l’initiative est combattue

En février dernier, lors d’une visite officielle à Bamako, le Premier ministre burkinabé Apollinaire Kyélem de Tambela avait proposé la création d’une fédération entre le Mali et le Burkina Faso. « Nous pouvons constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres chez eux », avait-il déclaré.





Du côté de Bamako on ne tient pas le même discours, mais l’idée ne déplait pas. « Nous sommes prêts à partager notre expérience, nos idées, et nous enrichir des idées et des expériences des autres, surtout de nos frères avec lesquels nous avons les mêmes objectifs » avait déclaré Choguel Maiga, le Premier ministre malien. Le 27 février dernier, de jeunes africains venus du Mali, du Sénégal et du Congo ont pris départ de Bamako pour Ouagadougou à pied. L’initiative dénommée« La Marche de l’Unité africaine », vise à encourager la proposition de fédération faite par le Premier ministre burkinabé. Après 22 jours de marche, ils sont arrivés à Ouagadougou, le mardi 21 mars 2023 sur le site du Mémorial Thomas Sankara. Deux jours plus tard, ces jeunes ont été reçus par Apollinaire Kyélem de Tambela à la Primature. L’autorité a saisi l’occasion pour réaffirmer l’importance d’une fédération entre les pays africains.





« Nous subissons des attaques et des pressions de toutes parts. Il faut la révolution, mais c’est difficile. C’est à vous les jeunes d’en prendre conscience et de maintenir le cap. Si nous voulons peser et exister sur l’échiquier international, nous devons impérativement nous mettre ensemble. Nous devons aller vers le fédéralisme » a-t-il déclaré.

