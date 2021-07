Félix Tshisekedi termine sa tournée en Afrique de l'Ouest par une visite en Guinée-Bissau

Félix Tshisekedi en tournée en Guinée Bissau

Le président de la RDC et président en exercice de l’Union africaine Félix Tshisekedi a entamé depuis le 15 juillet une tournée en Afrique de l’Ouest. Son périple l’a conduit successivement au Ghana, en Guinée et finalement en Guinée-Bissau. La situation au Mali, les relations difficiles entre le guinéen Alpha Condé et son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo ont été évoqués au cours de la rencontre en tête les présidents Tshisekedi et Embalo.

Après le président ghanéen Nana Akufo-Addo, c’est au tour du président congolais, Félix Tshisekedi, également président en exercice de l’Union africaine de fouler le sol bissau-guinéen.





La visite s’inscrit dans le cadre bilatéral, mais la situation au Mali où le président Embalo souhaite s’impliquer personnellement dans la recherche de solutions a été évoquée. L’autre point d’achoppement évoqué durant la rencontre en tête-à-tête a été les relations exécrables qu'entretiennent le président guinéen Alpha Condé et son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo. Sur ce point précis, le président Tshisekedi qui avait été reçu à Conakry vendredi déclare qu’il n’y a pas de problème entre les deux pays. « Je ne savais pas qu'ils avaient un problème, a indiqué le président congolais. C'est une relation comme on peut en avoir entre un aîné et son jeune frère. La Guinée-Bissau et la Guinée Conakry sont deux pays frères, deux peuples frères et c'est pour moi ça l'essentiel, le reste, ce sont des détails ».





Le président Embalo relativise quant à lui ce différend et dit qu’il n’y a aucun nuage entre lui et son aîné Alpha Condé.