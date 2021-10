Fespaco : Rock Kaboré salue la grande manifestation de solidarité de Macky Sall

Roch Marc Kabore, Président Burkina Faso sur le Fespaco

L’édition 2021 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) a démarré ce 16 octobre. «C'est avec fierté que j'ai donné, cet après-midi, le clap d'ouverture de la 27e édition du Fespaco. La tenue de cette biennale du cinéma africain, dans un double contexte de défis sécuritaire et sanitaire, témoigne de la résilience et de l'abnégation du peuple burkinabé», a déclaré le président de la République du Burkina Faso.





Par ailleurs, Roch Marc Christian Kaboré a salué «la grande manifestation de solidarité et de fraternité de mon frère Macky Sall dont le pays, le Sénégal, est invité d'honneur du Fespaco».