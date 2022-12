Fonds de soutien pour l’effort de guerre au Burkina : l’Etat envisage un prélèvement sur les salaires

Rencontre entre le Président de la Transition, l’Unité d’action syndicale (UAS), le Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) et l’ensemble des coordinations des syndicats des différents départements ministériels

Au Burkina Faso, la lutte contre le terrorisme n’est plus seulement l’affaire des militaires. Le gouvernement a lancé une campagne de recrutement des Volontaires pour la défense de la patrie. Il s’agit des auxiliaires des Forces de défense et de sécurité servant de façon volontaire les intérêts sécuritaires de leurs villages ou de leurs secteurs de résidence.





Pour payer et équiper ces Volontaires, les autorités ont annoncé la création d’un fonds de soutien pour l’effort de guerre. C’était hier vendredi 09 décembre lors d’une rencontre entre le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, le patronat du pays, et les syndicats.





Payer et équiper les volontaires pour la défense de la patrie





Le gouvernement veut mobiliser quelque 100 milliards de Fcfa pour financer le paiement et l’équipement de ces volontaires pour la défense de la patrie. Le projet de budget 2023, ne prenant pas en compte cette dépense, le président de la transition compte sur l’effort de solidarité des Burkinabé pour mobiliser cette somme. Lors de la rencontre avec les syndicats et le patronat, le gouvernement leur a présenté les mécanismes qu’il envisage mettre en place pour lever ces fonds. Il y a par exemple, le prélèvement de 1% sur le salaire net des fonctionnaires de l’Etat et du privé, une contribution volontaire des citoyens burkinabé et des prélèvements sur les taxes des produits de consommation comme le tabac, l’internet, la parfumerie ou les produits cosmétiques.





Un besoin chiffré à quelque 106 milliards selon le ministre de l’Economie