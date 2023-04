Football : Aliko Dangoté est sur le point de racheter un club français

Sur les douze dernières années, un homme trône incontestablement sur le toit des plus grosses fortunes de l’Afrique. Son nom, Aliko Dangoté. L’homme d’affaires nigérian a une fortune estimée à 13,5 milliards de dollars.





Celui qui est connu pour avoir investi dans l’agroalimentaire et le ciment, notamment, souhaite encore se diversifier et miser à présent sur le sport et plus précisément le football. Son nom avait été associé, il y a quelques années, dans des rumeurs de rachat d’Arsenal qui n'étaient restées qu'à l'état de bruits de couloir.





Aujourd’hui, le discret patron nigérian est à nouveau cité dans des rumeurs de rachat d’un club français. Selon le site Entreprendre, Aliko Dangoté serait sur le point de s’offrir le club de ligue 2 française Valenciennes.





Le prix de rachat de la formation avoisinerait les 10 millions d’euros. Toujours selon le média, le multimilliardaire africain souhaite acquérir 100% du capital du club valenciennois et nourrit de belles ambitions sur le long terme.







Il serait prêt à y mettre les moyens, que ce soit au niveau du recrutement ou des infrastructures. Affaire à suivre.