Formation d’un "gouvernement parallèle" au Mali : Le procureur anti-cybercriminalité hausse le ton

Ils en ont visiblement marre de voir les militaires au pouvoir au Mali. Ils, ce sont les membres du « Panel des Démocrates maliens » et de la « Convergence pour une transition civile ». La presse locale informe que ceux-ci ont récemment annoncé sur le cyberespace, la formation d’un gouvernement et d’un parlement parallèles dans le pays sahélien.







Il n’en fallait pas plus pour faire réagir le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Adama Coulibaly.





Pour « « atteintes au crédit et à la sûreté de l’Etat, incitation à la violence et crime… »





Par le biais d’un communiqué consulté par "Maliweb", le magistrat menace de poursuivre les membres de ces deux organisations pour « atteintes au crédit et à la sûreté de l’Etat, incitation à la violence et crime par le biais d’un système d’information ». Il estime que ces Maliens, incitent les « citoyens à se soulever contre les institutions établies, en annonçant la création d’organes et d’institutions parallèles ».







Des « organisations dénuées de toute existence juridiques »







Une enquête est déjà ouverte, indique par ailleurs M. Coulibaly, non sans rappeler que le « Panel des Démocrates maliens » et la « Convergence pour une transition civile » sont des « organisations dénuées de toute existence juridique ».