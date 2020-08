[Photos] Forte mobilisation au Mali : Le M5-Rfp met la pression sur IBK

Les membres du mouvement M5-Rfp ont remis ça, ce mardi 11 août 2020. Ils avaient encore appelé à une nouvelle manifestation dans les rues de Bamako, pour demander le départ «immédiat» du président Ibrahim Boubacar Keita (IBK). Ce, quelques semaines après les manifestations meurtrières à l'issue desquelles ils avaient décrété la «désobéissance civile» et rejeté, en bloc, les «propositions» faites par les médiateurs de la Cedeao pour une sortie de crise.«Ce grand rassemblement doit être le plus grand qui n’ait jamais été organisé en République du Mali. L’objectif, c’est de montrer à la communauté internationale, au peuple malien dans toutes ses composantes, que le combat du M5-Rfp est juste et que le M5-Rfp obtiendra la victoire du peuple malien», avait déclaré Choguel Maïga, un des porte-parole de ce mouvement, quelques heures avant le rassemblement de ce jour.