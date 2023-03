Fortune : Le Sénégal absent du Top 10 des pays avec le plus de millionnaires en dollars en Afrique

Le cabinet de conseil en migration d’investissement Henley et Partners a publié, cette année, son rapport dénommé «Africa Wealth Report», en collaboration avec New World Wealth. Le document livre le Top 10 des pays africains avec le plus de résidents fortunés.







Le Sénégal est absent de ce classement. Il n’y a d’ailleurs aucun pays d’Afrique francophone dans ce Top 10. Par contre, des nations d’Afrique de l’Ouest anglophone, comme le Nigeria et le Ghana, figurent dans ce classement.









Le Ghana et le Nigeria représentent l’Afrique de l’Ouest









Le Nigeria occupe la 3e place avec 9 800 millionnaires en dollars. Le Ghana figure au 9e rang, avec 2 600 millionnaires $ US. L’Afrique du Sud domine le classement.





Il y a, selon le rapport, 37 800 millionnaires US dans la Nation arc-en-ciel. Le pays de Nelson Mandela est suivi par l’Egypte et ses 16 100 millionnaires en dollars. A la 4e place, on retrouve le Kenya (7 700 millionnaires). Le Maroc suit avec ses 5 500 millionnaires. Maurice pointe à la 6e place (4 900 millionnaires). L’Algérie est 7e (2 800 millionnaires), l’Ethiopie 8e (2 700 millionnaires). La Tanzanie ferme la marche avec ses 2 400 millionnaires.





Les pays du Top 5 représentent 56 % des personnes les plus fortunées d’Afrique. L’Afrique du Sud abrite toujours deux fois plus de millionnaires que tous les autres pays du continent, malgré une dernière décennie difficile.





La Côte d’Ivoire et la RDC dans le Top 20









Quatre des 10 villes abritant les résidents les plus riches d’Afrique se trouvent dans le pays de Nelson Mandela. Johannesburg compte, à elle seul, 14 600 millionnaires en dollars. Le Caire (capitale de l’Egypte) arrive à la 2e position, suivi par Cape Town, Lagos, Nairobi, Durban et Pretoria.





Ce qui frappe dans ce Top 10 , c’est l’absence des nations d’Afrique francophone. On retrouve cependant la Côte d’Ivoire dans le Top 20, avec ses 2 200 millionnaires US. Elle figure à la 12e place, derrière l’Angola. Le 2e pays francophone de ce Top 20 est la République démocratique du Congo. Elle figure à la 19e place avec seulement 600 millionnaires US.