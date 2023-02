Françafrique : Kemi Seba s’en prend à Macky Sall , Ouattara et Talon

Au Bénin, l’Ong Urgences panafricanistes de Kemi Séba, et le Parti communiste du Bénin (PCB) ont organisé récemment, une conférence de presse conjointe à Cotonou. Cette sortie médiatique avait pour but de dénoncer notamment la « politique néocoloniale » du président Patrice Talon et la Françafrique. Dans son allocution, le président de l’Ong Urgences panafricanistes a rappelé le contexte sous-régional marqué selon lui par un rejet de la Françafrique.





« Nous sommes aujourd’hui dans un contexte où jamais la Françafrique n’a été autant bousculée et même les autorités françaises, reconnaissent qu’il y a un changement de paradigme. Que la nouvelle génération africaine n’accepte plus les diktats qui nous ont été imposés pendant tant d’années. Et nous pouvons en parler avec précision puisque notre organisation Urgences panafricanistes a participé selon les dires du département d'Etat américain (qui nous diabolise), aux déstabilisations de la Françafrique dans la plupart des pays d’Afrique francophone » a-t-il déclaré.





« Un nouveau challenger, qui veut leur ravir la ligue des champions de la soumission… »





Cependant, Kemi Seba dit constater que des dirigeants de certaines nations de la sous-région résistent encore à cette « volonté d’autodétermination de la population africaine ». Il a notamment cité les présidents sénégalais, ivoirien et béninois. « Des dirigeants comme Alassane Ouattara, Macky Sall, Mohammed Bazoum, Umaro Embalo Sissoko qui aujourd’hui sont concurrencés par un nouveau challenger, qui veut leur ravir la ligue des champions de la soumission vis-à-vis de la France: Patrice Talon » a déclaré le militant panafricaniste sous les ovations de l’assistance.





Pour lui, le chef de l’Etat béninois se vante de ce que les relations entre la France et le Bénin aient atteint un « niveau inespéré ». Il trouve même que les « bases militaires françaises, alors qu’elles sont chassées de partout en Afrique, ont trouvé refuge à Kandi (commune du Nord du Bénin) ». Ce que le gouvernement a soit dit en passant démenti, il y a quelques mois, parlant d’instructeurs français venus renforcer les capacités des forces armées béninoises dans la lutte contre le terrorisme.





On nous « offre des pistolets à eau pour résister aux terroristes »