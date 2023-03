Françafrique : pour Lionel Zinsou, les vrais intérêts de la France ne sont pas là où on croit

En tournée en Afrique Centrale la semaine dernière, le président français Emmanuel Macron s’est prononcé clairement sur la Françafrique. Pour le numéro 1 français ; celle-ci n’existe plus. « L’âge de la Françafrique est révolu » a-t-il fait savoir le 02 mars 2023 au Gabon.







Invité récemment sur le plateau de BMFM TV, le franco-béninois Lionel Zinsou trouve que la Françafrique n’a jamais été ce que les gens ont bien voulu croire.









« L’Angola par exemple est beaucoup plus important que la plupart des pays francophones… »





« La Françafrique dont on a prononcé une fois de plus la mort récemment dans le discours du président de la République; mais elle n’est pas du tout ce que les gens croient en terme géographique. L’Angola par exemple est beaucoup plus important que la plupart des pays francophones qu’on a en tête et les relations sont excellentes, mais c’est un grand pays pétrolier. Total est le premier opérateur » a déclaré l’ex-patron du fonds d’investissement français PAI Partners.









Ils sont en « Angola, en Algérie… »





Pour lui donc, les « vrais intérêts français sont en réalité en Angola, en Algérie, en Egypte, au Nigéria et en Afrique du Sud. Beaucoup plus que chez nous en Afrique de l’Ouest ». En clair, selon l’économiste, la France n’a pas de vrais intérêts dans les pays francophones, au sud du Sahara comme le Burkina Faso, le Mali et autres.