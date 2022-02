Frontières réouvertes, absence de sanctions de la Cedeao : Un vent nouveau souffle sur le Burkina Faso

Le Burkina Faso épargné des sanctions par la Cedeao

Les frontières terrestres du Burkina ont été réouvertes avec une levée totale du couvre-feu.





"Les réjouissances et événements à caractère festifs sont interdits après minuit du lundi au jeudi et après 2h du matin du vendredi au dimanche. Ce, au regard du contexte sécuritaire et par solidarité aux victimes de l’insécurité", indique-t-on dans un communiqué.





En outre, la Cedeao n'a pas infligée de nouvelles sanctions contre le Burkina-Faso.





"Le Burkina Faso a été épargné de nouvelles sanctions lors du sommet de la CEDEAO de ce jeudi", informe-t-on.