Gabon : Henri Claude Oyima prend la tête de l’organisation nationale des patrons

Les membres de la Confédération patronale gabonaise (CPG), l’organisation des patrons du pays, ont-ils résolument décidé de fumer le calumet de la paix ? Après des mois de querelles, le président contesté par ses propres membres a démissionné, et un autre a été récemment élu. Il s’agit d’Henri Claude Oyima, le président du groupe BGFIBank. Ce mardi, le nouveau président du patronat a rassemblé tout le monde pour faire table rase du passé et annoncé un nouveau départ.



Chaudes poignées de mains, rires aux éclats et surtout applaudissements ont marqué la première rencontre officielle entre Henri Claude Oyima et tous les membres du patronat. Il y a pourtant moins d’un an seulement, c’était le déchirement. En cause, la gestion jugée opaque du président Alain Bâ Oumar, finalement contraint de démissionner. Appelé à la rescousse d’une organisation à la dérive, Henri Claude Oyima, qui a déjà dirigé la CPG durant 10 ans, de 2003 à 2013, estime que l’heure est au rassemblement. « On veut faire le CPG rassemblé. On ne veut plus une CPG de patrons, nous voulons une fédération de toutes les entreprises du Gabon sans exclusive. »