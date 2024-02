Gabon : La seconde femme du président Oligui Nguéma rêve de lumière

C’est un secret de polichinelle. Au Gabon, les officiers supérieurs et les généraux de l’armée ont désormais le droit d’épouser plusieurs femmes. Le président de la Transition Brice Oligui Nguéma est tout naturellement concerné, puisqu’il est titulaire du grade de général.







Ce que ses compatriotes ignoraient encore jusqu’à cette journée du jeudi 21 décembre 2023, c’est qu'il était polygame.





Ils ont fait un mariage coutumier





En effet, selon les informations publiées par le journal « La Cigale enchantée », le putschiste est apparu ce jour-là, au Gymnase du Prytanée militaire de Libreville avec sa seconde épouse Anouchka Avome, qui lançait en ces lieux, les activités de la Fondation Dorcas, dont elle est la présidente.





D’après la même source, citée par "Gabonreview", Anouchka Avome et le chef du régime militaire ont fait un mariage coutumier. Moins discrète que sa coépouse, Zita Oligui Nguéma, Anouchka serait décidée à se séparer de l’étiquette de "femme de l’ombre".





Une allocution devenue virale sur les réseaux sociaux





La semaine écoulée « La Cigale Enchantée », raconte que Mme Avome a participé à un évènement de sa Fondation Dorcas qui vient en aide aux orphelins. Dans son allocution devenue virale sur les réseaux sociaux, elle soutient que les " enfants orphelins ont le droit de rêver et de réaliser leurs rêves aussi". "Ils ne sont pas différents des autres enfants. Ils ont juste une histoire différente et un destin différent. Le destin qu’on a au début de la vie ne doit pas être celui qu’on doit avoir à la fin de sa vie", a-t-elle ajouté.









Outre cette apparition publique, le journal « La Cigale Enchantée » révèle que son mari lui avait confié les questions de mobilisation et de logistiques lors de sa tournée dans le Woleu-Ntem, une province dont elle est originaire. En clair, celle qui était la femme de l’ombre, réclame de plus en plus sa part de lumière face à sa coépouse Zita Oligui Nguéma, de nature timide et réservée.