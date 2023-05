Gabon : un Sénégalais impliqué dans le viol et le meurtre d’une domestique

Le 9 mai, la police a appréhendé trois individus soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre d'une femme de ménage. Il y a moins d'une semaine, le corps sans vie de Mawousé Keti Agbono, une ressortissante togolaise de 39 ans, a été découvert dans la résidence de son employeur dans le quartier Plaine-Niger, situé dans le 4e arrondissement de Libreville. Selon le journal l'Union, son employeur libanais est rentré chez lui cette nuit-là et a trouvé le corps inerte de sa femme de ménage.





Selon les premières informations de l'enquête, avant sa mort, la victime aurait reçu la visite de deux individus, Mohamed Dama, originaire de Côte d'Ivoire, et Ulrich Keba Sylla, un Gabonais. Ces criminels se seraient fait passer pour des techniciens expérimentés envoyés par le propriétaire pour réparer une panne.





Sans méfiance, la femme de ménage a ouvert grand les portes de la résidence à ces intrus. Une fois à l'intérieur, les malfaiteurs l'ont ligotée sans difficulté. Ils ont ensuite saccagé la maison à la recherche d'un coffre-fort contenant plusieurs millions de francs CFA, mais cette tentative a été vaine. Ne trouvant rien, ils l'ont violée et tuée pour ne pas laisser de traces.





Dès qu'ils ont été alertés, les enquêteurs de la police judiciaire ont lancé leurs investigations. En quelques jours seulement, ils ont réussi à appréhender les trois présumés assassins alors qu'ils tentaient de prendre la fuite. Ces individus, âgés entre 30 et 40 ans, ont avoué avoir commis le crime dans le but de voler. Armés d'armes blanches, il leur était plus facile de pénétrer dans la maison où travaillait la femme de ménage décédée.





Le cerveau du groupe, Youssouf Diop, un ressortissant sénégalais, était également employé du Libanais depuis seulement un mois. Accompagné de son complice, il a rapidement surpris la femme de ménage par derrière, ne lui laissant aucune chance de se défendre. L'agresseur a réussi à maîtriser sa victime. Les enquêteurs de la police judiciaire ont saisi les armes blanches qui auraient été utilisées lors du crime, ainsi que les autres objets volés par le groupe.