Gambie : À peine rentrés d’exil, trois proches de Jammeh mis aux arrêts

Pour avoir accompagné l’ancien dictateur en Guinée équatoriale après sa chute, il y a 5 ans, l’aide de camp du président Jammeh, le général Saul Badjie et deux de ses compagnons ont été arrêtés et placés en détention. Ils ont peu goûté aux délices des retrouvailles avec les siens.



Selon Emedia, à peine rentrés, les trois hommes ont été cueillis dans leurs domiciles respectifs hier et placés en détention à Mile 2, la prison centrale de Banjul. La hiérarchie leur reproche d’avoir déserté l’armée en accompagnant en exil l’ancien président Jammeh qui y vit toujours avec sa famille alors que les victimes les soupçonnent d’être impliqués dans plusieurs crimes.