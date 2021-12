Présidentielle en Gambie : Adama Barrow réélu pour un second mandat

La victoire d'Adama Barrow a été annoncée ce dimanche soir par le président de la Commission électorale indépendante. D'après les résultats globaux annoncés, le président sortant l’emporte avec 53,2% des suffrages.



Le président de la Commission, Alieu Momar Njie, annonçant les résultats des dernières circonscriptions à la presse, a déclaré Adama Barrow « dûment élu pour servir en tant que président de la République de Gambie ».



D'après les résultats globaux annoncés, le président sortant l’emporte avec 458 519 (sur quelque 900 000 électeurs), soit un peu plus de 53%. Loin devant son principal concurrent et ancien mentor, Ousainou Darboe avec 238 253 des voix (27,7%).



Notre envoyée spéciale à Banjul, Charlotte Idrac s’est rendue au rassemblement des partisans du chef de l'Etat, où l'ambiance est à la fête. Une foule s’est rassemblée sur la place McCarthy square près du palais présidentiel. Une scène a été installée en plein air. Musique, sifflets, cris de joie, danses : une longue nuit de fête s’annonce pour les sympathisants du président sortant.



L'attente des résultats a été longue, les chiffres partiels étant annoncés au compte-gouttes depuis samedi soir. Les résultats finaux ont fini par être annoncés vers 21h, heure locale. Avant même l'annonce officielle des résultats globaux, Ousainou Darboe avait fait une déclaration avec deux autres candidats, Mammah Kandeh et Essa Mbaye Faal, pour dénoncer la lenteur du processus et pour contester les résultats déjà publiés, tout en appelant les militants au calme. Ils ont dit réfléchir à la suite à donner.



Cette victoire d’Adama Barrow le reconduit à son poste pour un second mandat après son accession surprise au pouvoir en 2016. Les Gambiens ont voté samedi dans cette élection à un tour, un test politique pour cette jeune démocratie qui tient son premier scrutin pluraliste depuis la chute de Yahya Jammeh.



Plus d'informations à venir...