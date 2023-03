Gambie : Elle jette son bébé dans un puits et dit avoir été attaquée par Satan

En Gambie, le procès d’une femme accusée de meurtre s’est ouvert le jeudi 02 mars dernier à la Haute Cour de Brikama, la deuxième plus grande ville du pays. Mama Samureh a jeté son fils d'un an et demi dans un puits près de chez elle, le 22 avril 2021, selon le site gambien The Standard. A la barre, la prévenue a plaidé non coupable. Pour elle c’est la faute de Satan.





Elle est apte à être jugée





En clair, c’est le diable qui l'oblige à jeter son fils dans le puits. Elle dit avoir eu de sérieux maux de tête avant de passer à l’acte. Le rapport médical n’a cependant pas diagnostiqué de troubles psychologiques chez la prévenue.