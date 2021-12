Gambie - Fin de la campagne électorale : Les Gambiens appelés aux urnes, ce samedi 4 décembre

Les Gambiens vont choisir leur prochain président de la République, ce samedi 4 décembre 2021.





En effet, la campagne électorale, qui a débuté le 9 novembre dernier, s’achève, ce jeudi soir. Ils sont six candidats en lice. Six dossiers ont été validés, dont ceux du président sortant Adama Barrow du National People’s Party (NPP) et d’Ousainou Darboe du Parti démocratique unifié (UDP). Les autres sont Mama Kandeh du Congrès démocratique de la Gambie, Halifa Sallah de l’Organisation démocratique du peuple pour l’indépendance et le socialisme (PDOIS), ainsi que les indépendants Essa Mbaye Faal et Abdoulie Ebrima Jammeh.





Le chef de l’Etat sortant, Adama Barrow, avait succédé à Yaya Jammeh, il y a cinq ans. Ce scrutin sonne comme un test pour la transition démocratique.





Rappelons que Yaya Jammeh a dirigé la Gambie d’une main de fer pendant plus de 20 ans, des suites d’un coup d'État en 1994.