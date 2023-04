Gambie : la grippe aviaire fait un carnage parmi les oiseaux

La Gambie est actuellement confrontée à une épidémie de grippe aviaire H5N1 hautement pathogène. Selon les données publiées par l’Unité d’épidémiologie et de contrôle des maladies, le Département des parcs et de la Faune et le Département des services de l’élevage, elle a déjà tué 6945 oiseaux. C’est le site d’informations gambien The Standard qui rapporte l’information.





20% des oiseaux sauvages touchés





L’épidémie est apparue en Gambie début avril. 20% de la population d’oiseaux sauvages du pays sont touchés selon les données de l’unité d’épidémiologie et des deux départements sus-cités.





Le district de Kombo Sud est le plus atteint avec 68% d’oiseaux infectés. Les données révèlent également que les espèces appelées oiseaux migrateurs, Sterne royale et Sterne caspienne étaient les plus touchés par cette grippe aviaire H5N1.





L’épidémie ne s’est pas propagée aux élevages de volailles locaux





De nombreuses régions du pays craignent qu’en l’absence d’une réponse robuste à la menace, le virus ne se propage parmi la volaille consommée par les êtres humains.