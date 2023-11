Gambie : Le conseil d’Adama Barrow à Yahya Jammeh pour recevoir « honneur et respect »

Lors d'une récente tournée à Foni, sur les terres de Yahya Jammeh, le président gambien Adama Barrow a exhorté l’ex-chef d’Etat à accepter son statut d’ancien président. Il pourra ainsi bénéficier de "l'honneur et du respect" rattachés à ce rang.





« Ce que nous voulons, c’est que le président Jammeh accepte son titre d’ancien président »





« Ce qui s’est passé, c’est que vous avez eu un président ici pendant 22 ans. C’est un Foninka. Il est d’ici et toute la Gambie l’a suivi. Mais avant qu’il ne devienne président, quelqu’un était là : le président Jawara. Le président Jawara est devenu un ancien président et il est mort dans l’honneur. Ce que nous voulons, c’est que le président Jammeh accepte également que son titre soit celui d’ancien président. S’il accepte qu’il est un ancien président, les charges qui pèsent contre lui diminueront (et) il sera honoré et respecté » a déclaré Adama Barrow selon le média en ligne « Fatu ».