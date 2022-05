Gambie : Le nouveau gouvernement traduit Yahya Jammeh devant la CPI

Yahya Jammeh traduit devant la Cpi par le nouveau gouvernement en Gambie

L’ancien président de la Gambie, Yahya Jammeh sera traduit devant la cour pénale internationale par le gouvernement gambien, a appris la presse locale, ce lundi 30 mai.





Dans son livre blanc, le nouveau gouvernement accuse Yahya Jammeh de violations graves de droits humains, de torture, de viols et d’avoir ordonné le meurtre de 250 personnes dont plusieurs ressortissants de pays de l’Afrique de l’Ouest qui tentent de migrer clandestinement vers l’Europe.





D’après une source gambienne, il compte en informer la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et l’Union africaine (UA) pour obtenir leur soutien « sous toutes les formes ». Pour le moment la justice américaine a saisi sa résidence privée d’une valeur estimée à 3,5 millions de dollars américains, moyennant 1,75 milliard de FCFA.